Московские врачи за сутки вылечили от ковида 5203 пациента

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 5203 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

За весь период пандемии COVID-19 в городе полностью выздоровели 2 492 797 пациентов.

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 3024 новых случая заражения COVID-19. Число госпитализированных граждан составило 386, а подключенных к аппарату ИВЛ — 317.

Еще 81 пациент за сутки скончался, уточняется в сообщении.

Специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского», профессор Александр Бутенко дал прогноз пандемии коронавируса.

Он отметил, что в настоящее время появился генетический вариант вируса в виде «омикрона». Он практически не вызывает летальности и осложнений. Большинство людей не попадает в больницы, получает необходимое лечение в домашних условиях.

Роспотребнадзор порекомендовал сохранить только обязательное ношение защитных масок в помещениях, а также их дезинфекцию. В ведомстве уточнили, что такие меры основаны на опыте и мнении ученых из разных стран мира.