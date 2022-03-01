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Роспотребнадзор предложил сохранить только обязательное ношение масок в помещениях

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор предложил сохранить только обязательное ношение масок в помещениях
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Роспотребнадзор порекомендовал сохранить только обязательное ношение защитных масок в помещениях, а также их дезинфекцию. Соответствующие новые рекомендации по профилактике коронавируса опубликовали во вторник, 1 марта.

В Роспотребнадзоре уточнили, что такие меры основаны на опыте и мнении ученых из разных стран мира.

— Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции, — передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом в последнее время в России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 в 75 субъектах страны. При этом в шести регионах наблюдается рост новых случаев коронавируса.

28 февраля заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в последнее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается. По его словам, распространение заболевания становится более управляемым.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в последние дни в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. По словам главы города, сейчас медицинские службы работают в плановом режиме.

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