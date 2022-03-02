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Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении МКАД и Липецкой улицы готова почти на четверть

Георгий Соланович

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Андрей Бочкарев: Развязка на пересечении МКАД и Липецкой улицы готова почти на четверть
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Развязка на пересечении МКАД и Липецкой области готова на 21 процент. Об этом в среду, 2 марта, сообщил заместитель мэра города в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В ходе реконструкции развязки предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, возвести семь путепроводов и один тоннель. Кроме того, будет реконструирована отстойно-разворотная площадка для наземного пассажирского транспорта. Для пешеходов возведут четыре надземных переходов, а с целью снижения уровня шума на ближайшие жилые микрорайоны по основному ходу МКАД установят шумозащитные экраны, — уточнил он.

Заммэра добавил, что в рамках благоустройства территории близь дороги специалисты высадят 1250 деревьев и 6500 кустарников. Более того, на участке построят четыре очистных сооружения и переложат 63 километра инженерных коммуникаций. Реконструкция развязки улучшит транспортную доступность московских районов Бирюлево Восточное и Западное, а также и подмосковного Ленинского округа, заключил Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 марта, осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с улицей Липецкой. По словам главы города, данная стройка имеет огромное значение для москвичей, которые живут в Бирюлеве Восточном и Западном, в Царицыне и в Ленинском округе Подмосковья.

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