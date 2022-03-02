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Собянин: Реконструкция Липецкой развязки на МКАД может завершиться до конца 2023 года

Полина Долганова

Город
Собянин: Реконструкция Липецкой развязки на МКАД может завершиться до конца 2023 года
Фото: ТВ Центр

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 марта, осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с улицей Липецкой.

По словам главы города, данная стройка имеет огромное значение для москвичей, которые живут в Бирюлеве Восточном и Западном, в Царицыне и в Ленинском округе Подмосковья.

Собянин добавил, что развязка улучшит транспортную доступность для 0,5 миллиона жителей столицы.

— По плану мы должны были закончить эту развязку в 2024 году, но я надеюсь, что строители ускорят реализацию этого проекта и закончат до конца 2023 года, — отметил мэр.

20 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строители продолжают возведение двух путепроводов на юге столицы во время ремонта развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Липецкой улицей. Он отметил, что реконструкция указанных магистралей позволит в будущем улучшить пропускную способность участка МКАД, а также обеспечит беспрепятственный выезд на трассу М4 «Дон».

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