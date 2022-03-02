ЦБ приостановил переводы иностранных граждан из ряда стран на счета за рубежом

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Центробанк России временно приостановил переводы иностранных юридических и физических лиц из ряда государств на счета за границей. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

Кроме того, во избежание массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с отечественного фондового рынка ЦБ РФ ввел запрет на продажу иностранцами ценных бумаг российских компаний. Они также не смогут получать с них дивиденды.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза: с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.