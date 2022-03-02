Раскрыта новая схема мошенничества с упоминанием SWIFT

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Мошенники разработали новые схемы обмана и стали предлагать перевести сбережения на якобы безопасные счета. Об этом в среду, 2 марта, заявили в пресс-службе Роскачество.

По данным пресс-службы, всеобщая тревога по поводу SWIFT дает повод мошенникам использовать ее в своих новых схемах обмана.

Злоумышленники связываются с держателями банковских карт и «объясняют», что после отключения России от SWIFT они потеряют все свои накопления. А чтобы спасти деньги, их нужно перевести в другой банк или же на «защищенный» счет, который заранее был подготовлен «сотрудником банка».

Кроме того, мошенники могут подменять номер таким образом, что он будет полностью идентичен номеру банка.

— Чтобы не попасться на эту удочку, при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты. Также не следует перезванивать на незнакомые номера, особенно на короткие городские — с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг), — рекомендует Роскачество.

Ранее Центробанк России предупредил, что россияне стали получать звонки от мошенников с требованием срочно снять деньги со счетов из-за отключения банков от системы SWIFT. Подробнее о том, как не стать жертвой злоумышленников и на чем они играют, — в материале «ВМ».