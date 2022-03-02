Ловушки от мошенников

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Центробанк России предупредил, что россияне стали получать звонки от мошенников с требованием срочно снять деньги со счетов из-за отключения банков от системы SWIFT. МТС подготовила памятку о том, как не стать жертвой злоумышленников и на чем они играют.

Страх потерять деньги

Мошенники умело пользуются происходящим, добавляя к чему-то общеизвестному ложь. Поэтому они стали предлагать перевод средств на «безопасный счет» именно сейчас — на фоне санкций к некоторым российским банкам. Счет принадлежит злоумышленнику — жертва деньги потеряет. Банк России заверил, что счета всех вкладчиков в российских банках сохранены, а отключение от SWIFT на физлицах не отразится.

Тревога за близких

Классический телефонный развод «я в беде, нужны деньги» все еще распространен. Мошенники цинично действуют от лица самых дорогих людей, имитируя голоса с помощью специальных программ. Критическое мышление отключается, и мы «помогаем».

Желание халявы

Это одна из самых парадоксальных человеческих слабостей, в ловушку которой попадают многие. Предлагают оплатить доставку несуществующего подарка, внести небольшой залог, чтобы «приз» не забрали, или проспонсировать следующий розыгрыш. Человек, которому с неба свалился подарок на условные 100 000 рублей, легко расстается с парой сотен или даже тысяч.

Внимание красивой девушки (парня)

На этот крючок чаще ловят на сайтах знакомств. Схема проста: пишет красотка или красавчик, втирается в доверие. Будущей жертве льстит такой интерес, начинается общение, переходящее во флирт, и однажды мошенник просит денег — с возвратом, конечно.

Сострадание

Псевдосборы средств на помощь детям, беженцам, пенсионерам, животным. Мошенники задействуют эмоции: «чашка кофе — цена жизни», внушая чувство вины, которого пять минут назад не было.

Как не стать жертвой

Не принимайте решений на фоне паники. Твердо требуйте время на раздумье. Просите связаться через полчаса: этого зачастую хватает, чтобы прийти в себя и проверить факты. Придумайте кодовое слово для сигнала близким. Проверяйте аккаунты новых знакомых в Сети. Одно фото в профилях разных людей — признак мошенничества. Как только речь заходит о деньгах, прекращайте общение. Ни при каких обстоятельствах не называйте данные карты и коды подтверждения. Скептически относитесь ко всем сообщениям из разряда «Поздравляем! Вы выиграли…». Честные организаторы розыгрышей отправляют призы за свой счет или наложенным платежом. Проверяйте достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся.