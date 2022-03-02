Евросоюз запретил поставлять в Россию евро

Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию валюты в евро. Об этом стало известно в среду, 2 марта, из официального журнала ЕС.

— Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России, — говорится в документе.

Уточняется, что данный запрет не распространяется на физические лица, которые путешествуют в Россию, а также на членов их семей, говорится в журнале.

8 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил для «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.