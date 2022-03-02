Границу РФ 2 марта пересекли более 130 тысяч жителей Донбасса

Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Границу Российской Федерации в среду, 2 марта, пересекли 132 тысячи мирных жителей, эвакуированных из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

— Хотел бы несколько слов сказать о той работе, которую «Единая Россия» развернула в условиях специальной операции на Украине. Первое — это, конечно, помощь беженцам с Донбасса. На данный момент в Россию прибыло более 132 тысячи человек, — передает слова Турчак ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 1 марта навестила прибывших в Московскую область беженцев из ДНР и ЛНР. Она посетила центр временного размещения, расположенный в Клинском округе.

В понедельник, 28 февраля, порядка четырехсот ребят пошли в подмосковные школы. Ребят обеспечили необходимыми канцелярскими принадлежностями, учебниками. Новых учеников принимают учреждения в Подольске, Клину и Пушкинском округе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.