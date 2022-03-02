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«Бесы в украинской форме»: жительница Мариуполя рассказала, почему хочет в Россию

Рафаэль Залян

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«Бесы в украинской форме»: жительница Мариуполя рассказала, почему хочет в Россию
Фото: Telegram/Осведомитель

Ситуация в Мариуполе неспокойная, на территории города бесчинствуют представители радикальных экстремистских организаций. Об этом «Вечерней Москве» рассказала местная жительница Ирина Ковалева (данные изменены — прим. «ВМ»). По словам женщины, на площади Кирова относительно недавно был очередной обстрел, не обходится и без провокаций:

— Обстрелы не заканчиваются на площади Кирова и в других районах города. У нас бесчинствуют представители «Правого сектора»*, «Азова»** и других экстремистских группировок. Радикалы врываются в дома, грабят и избивают людей.

Случаи нападений фиксировались в том числе и в некоторых храмах:

— Эти радикалы в украинской форме совершили вооруженное нападение на Свято-Николаевский кафедральный собор, забрали деньги, документы, избили батюшку, прихожан, повыворачивали карманы у тех, кто был возле алтаря. Эти мерзавцы все это сделали прямо во время службы в воскресенье, 28 февраля, все попытки их прогнать закончились мордобоем. У нас такой сейчас беспредел творится.

По словам собеседницы «ВМ», в Мариуполе таких инцидентов никогда ранее не было:

— Такое впечатление, что в этих выродков вселились бесы. Боже мой, заберите нас уже к себе в Россию, избавьте нас от этого мучения, этого хлама. Это бесы в украинской форме.

Ковалева подчеркнула, что глумления над православными святыми со стороны представителей радикальных движений происходят уже не в первый раз. Собеседница «ВМ» отметила, что жители очень ждут освобождения города от националистов и надеются только на помощь России.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

*«Правый сектор» — организация, запрещенная на территории РФ.

**«Азов» — организация, запрещенная на территории РФ.

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