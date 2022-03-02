Посол РФ в Великобритании не исключил разрыва дипотношений Москвы и Лондона

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Если Великобритания закроет российское посольство в Лондоне, то сценарий разрыва дипломатических отношений между двумя государствами возможен. Об этом в среду, 2 марта, сообщил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Дипломат добавил, что Москва примет ответные меры в случае закрытия российского диппредставительства в Лондоне. Более того, если в скором времени не будет решен вопрос финансирования посольства РФ в Великобритании из-за санкций, аналогичные решения будут приняты и в отношении британского посольства.

Келин подчеркнул, что в плане ограничительных мер у Соединенного Королевства большой выбор — вплоть до самых мелочных.

— Наиболее противные — это инициатива с мест несогласованная: как не дать заправиться, как испортить связь, — передает слова посла РИА Новости.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по телефону переговорил со своей британской коллегой Лиз Трасс и согласовал с ней новый пакет санкционных мер в отношении России.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.