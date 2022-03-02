Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кулеба рассказал о поставках оружия на Украину

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба рассказал о поставках оружия на Украину
Фото: kmu.gov.ua

На сегодняшний день 19 стран поставляют на Украину оружие. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, еще несколько десятков стран оказывают Украине гуманитарную и финансовую помощь.

— Мы мобилизовали международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает как минимум 86 государств и 15 международных организаций, — рассказал он.

Кроме того, в качестве добровольцев на Украину прибывают люди из 16 стран. Кулеба уточнил, что сейчас их число уже превышает тысячу человек, передает ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Политика Украина Оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте