Кулеба рассказал о поставках оружия на Украину

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На сегодняшний день 19 стран поставляют на Украину оружие. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, еще несколько десятков стран оказывают Украине гуманитарную и финансовую помощь.

— Мы мобилизовали международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает как минимум 86 государств и 15 международных организаций, — рассказал он.

Кроме того, в качестве добровольцев на Украину прибывают люди из 16 стран. Кулеба уточнил, что сейчас их число уже превышает тысячу человек, передает ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.