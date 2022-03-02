Новая станция МЦД-2 Марьина Роща заработает для пассажиров в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Новая станция второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Марьина Роща заработает в 2022 году в составе крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 2 марта.

В ведомстве отметили, что после открытия остановочного пункта пассажиры смогут совершать пересадки на 11 наземных маршрутов городского транспорта и Люблинско-Дмитровскую линию подземки. В будущем здесь построят станции четвертого маршрута МЦД и Большого центрального кольца (БКЛ).

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что одна из основных и актуальных задач городских властей — это развитие быстрой и комфортной транспортной инфраструктуры.

— Это актуально как для жителей, так и для тех, кто приезжает из других районов столицы или области... Постепенно мы создаем новые транспортные хабы, в том числе на месте ранее открытых станций метро, — уточнил он.

По словам заммэра, к 2025 году количество пассажиров на ТПУ составит порядка 100 тысяч человек в сутки, говорится в сообщении.

Этой зимой Московскими центральными диаметрами воспользовались более 39 миллионов жителей и гостей столицы.