Сергей Собянин подвел итоги работы платформы «Город идей»

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Платформа «Город идей» заработала в городе в 2014 году. Основная ее задача — собирать мнения москвичей о реализуемых в столице проектах. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги восьмилетней работы портала.

Он отметил, что чаще всего горожане обсуждали развитие электронных сервисов и связанные с культурой проекты.

— Так, во всех музеях Москвы появились бесплатный Wi-Fi и единый билет на экспозиции в рамках одного музея. В библиотеках — лекции и встречи с писателями, обмен книгами. В прошлом году самым обсуждаемым проектом стали «Волонтеры Москвы». Идеи по развитию движения добровольцев предложили 19 тысяч человек, — заявил Собянин на официальный странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, благодаря общественным обсуждениям специалисты отремонтировали сквер на улице Юности в этом году.

Сергей Собянин сообщил, что флагманский центр занятости населения «Моя работа» открылся на улице Шаболовке в столице ровно один год назад. За это время здесь была создана экосистема полного цикла «Самозанятость в руки», уточнил мэр города.