БелТА: Российская делегация направилась к месту проведения переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Российская делегация выехала к месту встречи с украинской стороной для проведения второго раунда переговоров. Об этом в среду, 2 марта, сообщило БелТА, не раскрывая подробностей.

По предварительной информации, новые переговоры России и Украины пройдут в районе Беловежской пущи, в Брестской области Белоруссии, передает агентство.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной.

Помимо этого, Зеленский потребует юридически обязывающих гарантий обеспечения безопасности, если Киеву закроют возможность для вступления в альянс.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.