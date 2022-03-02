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Ярослав Ракицкий расторг контракт с футбольным клубом «Зенит»

Виктория Сикерина

Спорт
Ярослав Ракицкий расторг контракт с футбольным клубом «Зенит»
Фото: РИА Новости

Футболист Ярослав Ракицкий досрочно расторг контракт с «Зенитом». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба в среду, 2 марта.

Уточняется, что спортсмен уходит из команды в связи с тяжелой семейной ситуацией.

Ракицкий заключил контракт с ФК в январе 2019 года. За это время ему удалось провести 108 матчей, забить семь голов и сделать 15 результативных передач.

Также футболист стал трехкратным чемпионом, обладателем Кубка и двухкратным победителем Суперкубка России.

— Сине-бело-голубые и его болельщики благодарят Ярослава Ракицкого за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за профессиональное и страстное отношение к игре. Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях, — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

Еще одни кадровые перестановки произошли накануне в ФК «Химки». Так, 23 февраля новым главным тренером футбольной команды назначили Сергея Юрана. Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к футболистам в Турции.

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