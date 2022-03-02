Мужчина получил 15 лет колонии за попытку изнасилования и убийства девочки в Солнечногорске

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39-летний мужчина признан виновным в покушении на убийство ребенка. Об этом в среду, 2 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 1 сентября 2021 года обвиняемый напал, похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, при этом ударил ее ладонью по лицу. Все произошло недалеко от многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо (Солнечногорский городской округ — прим. «ВМ»).

Затем мужчина стал оттаскивать потерпевшую в сторону, удерживая ее за шею. Действия злоумышленника заметили прохожие, которые услышали крики девочки. В результате обвиняемый был вынужден отпустить ребенка и позже был задержан сотрудниками полиции.

— В ходе расследования было проведено более 15 допросов, осуществлены проверки показаний на месте с участием обвиняемого, изъяты и изучены видео с камер наружного видеонаблюдения, запечатлевшие момент нападения, проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и психолого-психиатрические, — рассказала Врадий.

Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

1 марта прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего мужчины, который в течение нескольких лет домогался несовершеннолетней. Кроме того, ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере.