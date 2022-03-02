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Безработица в РФ увеличилась до 4,4 процента в январе этого года

Виктория Сикерина

Общество
Безработица в РФ увеличилась до 4,4 процента в январе этого года
Фото: Pixabay

Уровень безработицы в России вырос до 4,4 процента в январе этого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду, 2 марта.

В службе уточнили, что в указанный период безработными классифицировались порядка 3,3 миллиона граждан старше 15 лет.

На протяжении предыдущих четырех месяцев уровень безработицы составлял рекордно низкие 4,3 процента. Так, например, в декабре число безработных оценивалось в 3,22 миллиона человек.

К концу января текущего года 0,9 миллиона россиян состояли на учете в службе занятости. При этом 0,7 миллиона из них обладали статусом безработных, из которых 0,5 миллиона получали соответствующие пособия.

— Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в январе 2022 года составила 74,8 миллиона человек, — передает РИА Новости документ Росстата.

В столице с начала 2020 года уровень безработицы снизился в семь раз. За этот период нашли новую работу около 300 тысяч горожан. На текущий момент уровень безработицы в городе оставляет 0,44 процента — минимальное значение за два последних года.

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