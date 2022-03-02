Мединский: Украинская делегация выехала из Киева

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Украинская делегация уже выехала из Киева к месту проведения переговоров с Россией. Об этом сообщил в среду, 2 марта, возглавляющий российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

— Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Ждем их завтра, — заявил он.

Мединский также подчеркнул, что российские военные обеспечили коридор безопасности для перемещения украинской делегации по территории Украины. Безопасность передвижения делегации также обеспечивают белорусские спецслужбы. В этот раз переговоры России и Украины пройдут в Беловежской пуще, передает ТАСС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной.

Помимо этого, Зеленский потребует юридически обязывающих гарантий обеспечения безопасности, если Киеву закроют возможность для вступления в альянс.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.