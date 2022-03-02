Сенатор Инна Святенко сообщила об устойчивой тенденции к росту сектора самозанятых в Москве

Фото: Пресс-служба Совфеда

В настоящий момент в Москве кардинально меняется структура рынка труда, из-за чего начинает развиваться тенденция к росту сектора самозанятых. Такое мнение выразила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в среду, 2 марта.

Она отметила, что сейчас в столице зарегистрировано 866,6 тысячи самозанятых. За прошедший год их число выросло на 80 процентов, при этом ежемесячный прирост оценивается в 30 тысяч человек.

— Это очень хороший показатель, наметилась устойчивая тенденция к росту этого сектора, и уже сейчас можно прогнозировать, что в следующем году эта тенденция сохранится, — заявила сенатор.

Святенко добавила, что в последнее время многие люди хотят законно вести бизнес и иметь те же права, что и предприниматели и трудоустроенные горожане.

Поддержка города, по словам политика, делает рынок услуг более цивилизованным и оказывает положительное влияние на бизнес в целом, передает агентство городских новостей «Москва».

Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,8 миллиарда рублей налога на профессиональный доход в 2021 году. Этот показатель в четыре раза опередил уровень 2020 года.