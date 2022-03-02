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«У меня шок»: экс-жена Аршавина сообщила о третьей стадии нейросифилиса

Юлия Курганова

Общество
«У меня шок»: экс-жена Аршавина сообщила о третьей стадии нейросифилиса
Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина рассказала, что сейчас лечится от тяжелого заболевания — у нее третья стадия нейросифилиса. Это сифилитическое поражение головного или спинного мозга.

Женщина заявила, что ее подставили родные. По ее словам, первый муж и мать уже давно хотят упечь ее в психиатрическую больницу. Они переговорили с приятелем Казьминой, Вячеславом, который работает на скорой помощи, и попросили сделать так, чтобы она заразилась нейросифилисом.

— Я сдаю анализы и обнаруживаю у себя третью стадию. Звоню Славе, прошу помочь с лекарствами. И он даже не удивляется, мол, я знаю. У меня, конечно, шок — откуда? Оказалось, когда он ставил мне капельницы, на них и была инфекция. Я сейчас этим больна, почти пролечилась. Но это то самое заболевание, при котором могут насильно положить в больницу, — сообщила бывшая жена Аршавина, передает издание «СтарХит».

Алиса Казьмина является многодетной матерью. У нее двое детей от первого мужа и дочка от Аршавина.

В феврале мать тяжелобольной Казьминой рассказала о конфликте с дочерью. Наталья Сарычева отрицает свою вину.

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