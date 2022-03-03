Врач-психиатр назвала три простых способа, как избавиться от чувства обиды

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Обида — отрицательная эмоция, которая в первую очередь разрушает человека, испытывающего ее. Многие люди годами страдают из-за того, что не могут избавиться от нее. Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала «Вечерней Москве» о трех методах, позволяющих оставить свои обиды в прошлом.

По ее словам, чаще всего обида направлена на какого-то конкретного человека. Для того чтобы с ней справиться, нужно прежде всего признать, что от нее необходимо избавиться. Есть несколько методов, позволяющих это сделать.

Техника пустого стула

Поставьте перед собой пустой стул, сядьте на него в свободной позе и представьте напротив себя человека, который вас чем-то обидел. Выскажите ему все, за что вы на него обижены. Затем, закрыв глаза, вообразите — что бы вам этот человек ответил и как бы он извинился перед вами.

— Пусть в реальной жизни этот человек, возможно, никогда перед нами не извинится. Но в последующем, когда вас будет тревожить эта обида, сразу же вспомните вот этот эпизод — как человек за нее извинился, — посоветовала психотерапевт.

Визуализация обиды

Второй способ — изображение обиды на бумаге. По словам Жестковой, этот метод известен еще с советских времен, он поможет вам побороть негативное чувство вне зависимости от того, как вы рисуете:

— Вам нужно изобразить обиду в деталях и очень конкретно: как она выглядит, где живет, есть ли у нее ручки-ножки. Представьте, что вы рисуете маленькое животное. Нарисуйте свою обиду, а затем простите ее и отпустите. Визуализируйте ее и сделайте более доброй по отношению к себе.

Метод суда

В случае если обида засела глубоко в вас, то можно использовать метод суда. Нужно представить, что вы на суде вместе со своим обидчиком. На процессе присутствуют прокурор и адвокат. Сначала выступает прокурор, который говорит все негативное. А затем адвокат, который пытается объяснить эту ситуацию. Таким образом вы сможете посмотреть на нее с разных сторон. Как отмечает психотерапевт, обида обычно от этого тоже постепенно проходит.

— Если же обида сильно мешает и никак не получается справиться с ней самостоятельно, я посоветовала бы обратиться к специалисту, — заключила собеседница «ВМ».

До этого Елизавета Жесткова рассказала «ВМ», как «сжечь» обиды вместе с Масленицей.