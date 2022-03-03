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ЦБ ввел 30-процентную комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже

Полина Долганова

Экономика
ЦБ ввел 30-процентную комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже
Фото: Вечерняя Москва

В Центробанке заявили, что введенная комиссия в размере 30 процентов, которую брокеры будут брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, выравнивает конкуренцию между банками и брокерами. Об этом говорится в заявлении регулятора, распространенного в четверг, 3 марта.

— 30-ти процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты, — говорится в сообщении Банка России, которое приводит ТАСС.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза: с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил для «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

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