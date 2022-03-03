Врач Шадрин рассказал, почему не стоит чистить уши

Фото: pixabay.com

Старший научный сотрудник Института имени Л. И. Свержевского Георгий Шадрин объяснил, почему людям не стоит чистить уши.

— Правильно не чистить уши. Стоит задаться вопросом, а с какой целью человек хочет почистить уши? Ушная сера — это природный защитный фактор. По аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе. Убирая серу, человек снимает естественную природную защиту, плюс ватными палочками можно травмировать кожу, а это входные ворота для любой инфекции, — рассказал старший научный сотрудник института Георгий Шадрин.

По его словам, просто так проблема с ушными пробками не возникнет — для этого необходимо совершить определенные действия. При образовании пробки следует обратиться к врачу.

В феврале врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Наталья Кононова рассказала о том, какие меры нужно принять, чтобы улучшить слух. Одна из самых частых проблем, с которыми обращаются пациенты, — серные пробки. Зимой риск образования ушных пробок выше: из-за сухого воздуха ушной секрет может вырабатываться обильнее. От пробок страдает около четырех процентов жителей России.

Также ученые из Университета Массачусетса сообщили, что все большее количество людей жалуется на проблемы со слухом при заболевании коронавирусной инфекцией. Специалисты отмечают, что медицине хорошо известно, что довольно много вирусов могут выводить из строя ушной лабиринт. Например, корь, паротит, краснуха, гепатит. В список этих заболеваний добавилась и коронавирусная инфекция. Многие пациенты жалуются на тугоухость, головокружение, шум в ушах.