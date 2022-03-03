Захарова назвала истерикой реакцию мирового сообщества на действия России

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что реакция мирового сообщества на спецоперацию РФ на Украине является абсурдом и истерикой.

— Это истерика, это запугивание, это все вместе... они будут делать все больше каких-то абсурдных заявлений, — сказала представитель МИД в эфире программы Соловьев.Live.

В последние дни многие страны и их представители выразили свое недовольство относительно специальной военной операции России на Украине. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.