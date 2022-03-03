Двадцать человек заблудились в лесах Подмосковья минувшей зимой

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За зиму 2021–2022 годов в лесах Московской области потерялись двадцать человек. Больше всего людей за этот период заблудилось в Виноградовском лесничестве.

— За три зимних месяца в подмосковных лесах заблудились 20 человек — 18 мужчин разного возраста и 2 женщины, — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов в комментарии РИАМО.

Больше всего заблудившихся оказалось в Виноградовском лесничестве. Там потерялись 5 человек. В Ступинском и Звенигородском лесничествах — по 3 человека.

Баженов добавил, что хотя по календарю наступила весна, в области сохраняется прохладная погода с осадками. При походе в лес нужно выбирать соответствующую одежду, чтобы не замерзнуть и не простудиться. Если человек заблудился, то он испытывает не только страх и панику, но и должен противостоять холоду и быстро наступающему чувству голода.

Он также отметил, что нужно обязательно брать с собой полностью заряженный мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 3,2 тысячи гектаров леса очистят от погибших и поврежденных деревьев.