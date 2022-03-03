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Число происшествий на водоемах Подмосковья снизилось минувшей зимой

Ирина Игнатенко

Общество
Число происшествий на водоемах Подмосковья снизилось минувшей зимой
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшую зиму на водоемах Московской области зафиксировали девять происшествий, это меньше, чем зимой 2020-2021 годов. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Всего было зафиксировано девять происшествий, в прошлом году было зафиксировано одиннадцать случаев.

По словам Сергея Полетыкина, минувшей зимой на водоемах области погибли шесть человек, среди них не было детей. Пятерых удалось спасти.

В предыдущий зимний период десять человек погибли, одного человека спасли.

Он отметил, что в настоящее время на водоемах области лед непрочный и пористый из-за потепления и стремительного таяния снега. Весеннее половодье в регионе ожидается во второй половине марта, передает РИАМО. В настоящее время спасатели проводят подготовительные мероприятия к весеннему периоду.

До этого москвичей предупредили об опасности выхода на лед в марте. Московские спасатели продолжают работать на водных объектах города, замеряют толщину льда. Особое внимание сотрудники уделяют местам зимнего купания и рыбной ловли.

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