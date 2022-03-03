Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 16 миллионов раз

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Столичный инвестиционный портал каждый день посещают более 8,7 тысячи уникальных пользователей. Общее число посещений превысило 16 миллионов раз. Об этом в четверг, 3 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Только за прошлый год на сайте зафиксировали 2,95 миллиона визитов, в этом — уже более 400 тысяч. А каждый день на сайт заходят более 8,7 тысячи уникальных пользователей. Там предприниматели могут найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах, — рассказал он.

На портале зарегистрировались свыше 66 тысяч инвесторов. В этом году личные кабинеты создали 3,5 тысячи человек, а по итогам прошлого года их количество увеличилось на 22 тысячи.

По словам руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко, на портале есть функция автоматического заполнения заявлений данными из личного кабинета. Пользователям не нужно тратить время и вручную вбивать необходимые личные сведения.

— В числе приоритетных направлений дальнейшего развития портала — максимально избавить бизнес от необходимости предоставлять для получения сервисов различные справки и выписки. По этому пути сейчас развивается вся столичная цифровая экосистема, — отметил он.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, инвесторы часто интересуются нюансами торгов, рассматривают возможности получения финансовой поддержки. В этом им помогает сервис «Московский инвестор».

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев сообщил, что функционал портала постоянно расширяется. Например, за два года здесь появились целых 14 новых онлайн-сервисов, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Каждый сервис и раздел сайта — это результат работы, в которую включено большое количество разнопрофильных специалистов. Благодаря этому сегодня портал не только информационная площадка, раскрывающая инвестиционные возможности города, — отметил Барашев.

До этого сообщалось, что за прошлый год электронными сервисами инвестиционного портала столицы воспользовались более 150 тысяч раз. В них включены подача заявок на получение разных статусов, льготных займов от города и многие другие.