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Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радио и сайта

Полина Долганова

Общество
Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радио и сайта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Совет директоров компании «Эхо Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

— Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — написал он на своей странице в Telegram.

В разговоре с ТАСС Венедиктов сообщил, что в 14:00 3 марта он проведет собрание журналистов радиостанции.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности. Помимо этого, данные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине, добавили в ведомстве. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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