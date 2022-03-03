В «МирТесен» зафиксировали трехкратный прирост аудитории

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Представители социальной сети «МирТесен» зафиксировали трехкратный прирост пользователей на фоне замедления работы иностранных аналогов на территории России. Об этом в четверг, 3 марта, сообщила глава проекта Мария Рубцова.

По ее словам, разработчики уже обновляют сайт социальной сети и ее приложение.

Она добавила, что замедление работы иностранных аналогов помогает соцсети повысить свою востребованность на российском рынке.

Рубцова подытожила, что в настоящее время проект ориентирован на работу в рамках меморандума о борьбе с дезинформацией, который был заключен в прошлом году под эгидой Регионального общественного центра интернет-технологий, передает ТАСС.