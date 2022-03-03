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Онищенко оценил использование математических моделей для прогноза ситуации с COVID-19

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко оценил использование математических моделей для прогноза ситуации с COVID-19
Фото: АГН Москва

Бывший главный санитарный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил использование математических моделей при прогнозе развития ситуации с коронавирусной инфекцией.

— Моделирование математическое мы очень приветствуем, и у нас вторая волна математического моделирования пошла. Смотрите, где-то в 80-е в наших сугубо научных медицинских журналах готовились целые страницы формул, которые тоже занимались прогнозом, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

При этом Онищенко отметил, что в математических моделях не учитывается уровень коллективного иммунитета и мутации вируса, поэтому пока они не имеют практического значения.

Тем не менее он отметил, что ученые должны продолжать работу в этом направлении, чтобы в будущем научиться прогнозировать генетические мутации вирусов.

Ранее петербургский математик дал прогноз относительно пандемии коронавируса в 2022 году. Как сообщил ученый, в настоящее время стоит ждать снижения уровня заболеваемости. В марте число новых случаев в России снизится примерно до менее 100 тысяч человек.

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