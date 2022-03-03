Диетолог назвала идеальный перекус для тех, кто следит за фигурой

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Людям, которые следят за состоянием фигуры, важно контролировать свое питание во время всех приемов пищи за день. Об этом сообщила диетолог Ким Явитц.

По словам специалиста, вредный перекус способен испортить весь прогресс от правильного питания во время основных приемов пищи. При выборе продуктов для перекуса следует отдавать предпочтение тем, которые содержат белок, полезные жиры и сложные углеводы.

Идеальным вариантом станет сочетание яблока и орехов. Диетолог советует сделать выбор в пользу фисташек в скорлупе. Так человеку будет проще контролировать количество съеденных орешков.

Яблоки богаты полезными пищевыми волокнами. Благодаря этим веществам организм получает чувство сытости на долгий период времени, передает ФАН.

До этого диетолог Михаил Гинзбург развеял миф о пользе детокса и разгрузочных дней. По его словам, на сегодняшний день нет ни одного научного подтверждения того, что детокс, употребляемый в виде смузи или чайных напитков, как-либо способствует очищению организма от токсинов и потере лишнего веса.