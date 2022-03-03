Эксперт рассказал, стоит ли запасаться продуктами впрок

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Директор Института реформирования общественных финансов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов рассказал, могут ли возникнуть очереди из людей, которые будут скупать продукты первой необходимости.

Он отметил, что это вполне возможно, так как цены на ряд продуктов выросли, а в ближайшие месяцы возможно подорожание еще ряда товаров. Эксперт отметил, что закупаться впрок — это национальная особенность. Подобное явление можно было наблюдать в 2020 году в начале пандемии коронавируса.

Последний раз такое можно было наблюдать в марте 2020 года перед самоизоляцией по коронавирусу.

Климанов отметил, что закупать что-либо впрок не всегда разумно, так как многие продукты имеют ограниченный срок годности. Запасы нужно делать в разумных объемах.

— Я не советую делать запасы впрок. Я советую людям вести себя рационально и не поддаваться панике. Это главное. Подумать об обеспечении свой личной экономической безопасности нужно, но делать что-то неординарное — нет. Это касается и закупок продуктов впрок, которые не нужны, — отметил Климанов в комментарии ОСН.

Он отметил, что правительство и другие органы власти предпринимают усилия, чтобы смягчить негативные последствия западных санкций, обеспечить устойчивость финансовой системы, удержать цены.

Ранее эксперт предсказал процветание российской индустрии фастфуда.