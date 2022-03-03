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Экономист назвал причины роста цен на газ в Европе

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист назвал причины роста цен на газ в Европе
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Экономист Александр Роджерс рассказал о причинах рекордного роста цен на газ в Европе.

По словам эксперта, подобный исход для европейского рынка был логичным. В связи с тем, что против России были введены санкции, Москва может ответить Западу снижением поставок газа в ЕС. На этом фоне рост цен продолжится.

— Если Запад будет пытаться перекрывать жизненно важные для России поставки и ограничит доступ к важным комплектующим, то Москва может пригрозить снижением поставок газа и других энергоресурсов в Европу. От этого цены продолжат расти. Европейцы не понимают последствий от этих действий, потому что они совершенно не самостоятельны и действуют по установке США, — заявил Роджерс в комментарии Nation News.

По словам экономиста, цены на газ в Европе могут вырасти до отметки в 5000 — 10 000 долларов. В таком случае Европе грозит массовое закрытие производств. Таким образом от санкций против России пострадает сама Европа.

3 марта цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум и достигли 2279 долларов за тысячу кубометров. Волатильность на рынке связана с введением Западом санкций против РФ после объявления ею военной спецоперации на Украине, передает ФАН.

До этого цена нефти марки Brent превысила 119 долларов впервые с февраля 2013 года

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