Цена нефти марки Brent превысила 119 долларов впервые с февраля 2013 года

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Цена нефти марки Brent превысила 119 долларов за один баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на утро четверга, 3 марта.

Уточняется, что такие показатели стоимости были достигнуты впервые с 13 февраля 2013 года.

Экономист объяснил «Вечерней Москве», почему рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть и газ. Россия зарабатывает на экспорте нефти и газа. В последние дни цены на эти энергоносители продолжают неуклонно расти, при этом курс рубля продолжает свое падение.

До этого экономист Хасанов перечислил причины повышения цен на нефть. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ринат Хасанов рассказал, чем вызван рост цен на нефть. Он отметил, что есть краткосрочные и долгосрочные причины для повышения цен.

По его мнению, краткосрочная причина — непростая международная обстановка в связи с заявлениями США о возможном нападении России на Украину.