Собянин заявил, что строительная отрасль города независима на 95% от внешнего рынка

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичная строительная отрасль на 95 процентов не зависит от внешнего рынка. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 марта.

Глава города отметил, что строители преимущественно используют материалы отечественного производства.

— Основные материалы на городских стройках — металл, бетон, фанера — российского производства. Транспорт и оборудование в основном закупаем на заводах России и Белоруссии, — заявил мэр столицы.

По словам Собянина, в настоящий момент все строители, занимающиеся возведением метро, оснащены всем необходимым. Стройки также продолжают работать в штатном режиме.

— Планируем даже ускорить строительство объектов в рамках Адресной инвестпрограммы города. Будем следить за ситуацией и изменением цен на рынке. При необходимости разработаем меры поддержки спроса. Работа по импортозамещению, которую мы давно ведем, дает уверенность в том, что стройкомплекс Москвы обладает запасом прочности на несколько лет вперед и готов к любым сценариям, — цитирует агентство городских новостей «Москва» его слова.

В этот же день Сергей Собянин рассказал, что состоялась церемония завершения проходки перегонного тоннеля между станциями Солнцевской линии метрополитена «Пыхтино» и «Рассказовка».