Сергей Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро «Пыхтино» и «Рассказовка»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

Состоялась церемония завершения проходки перегонного тоннеля между станциями Солнцевской линии метрополитена «Пыхтино» и «Рассказовка». Об этом в четверг, 3 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Продолжается строительство Солнцевской ветки метро. Закончили проходку от «Рассказовки» до «Пыхтино» — последний щит. И дальше пошли от «Пыхтино» до «Внуково». <...> Надеюсь, что в этом году полный путь пройдут, и в 2023 году жители Москвы получат метро до Внуково. Это будет первая в нашей стране линия метрополитена, которая дойдет до аэропорта, — уточнил глава города.

Собянин также добавил, что сейчас в районе Внуково ведется транспортное строительство: идет реконструкция и линии МЦД-4, возводится автомагистраль, соединяющая Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе и автомагистраль «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе».

Глава города резюмировал, что строительство участка между «Рассказовкой» и «Внуково» завершится в 2023 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 марта, осмотрел новый ледовый дворец «Арктика» в районе Ново-Переделкино на западе города. В ходе визита он выразил благодарность инвесторам, которые в последнее время спонсируют строительство спортивных объектов.