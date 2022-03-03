Губернатор Подмосковья осмотрел новый детский сад в Мытищах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новый детский сад №79, который возвели на проспекте Астрахова в Мытищах. Учреждение рассчитано на двести детей.

Он отметил, что в регионе на постоянной основе продолжается строительство школ и детских садов. Он подчеркнул, что в образовательных учреждениях должны соблюдаться высокие стандарты. В рамках визита губернатор также пообщался с воспитателями и поздравил их с наступающим Международным женским днем.

В новом дошкольном учреждении обустроили помещения для занятий физкультурой и музыкой, медицинские кабинеты, комнаты для развивающих занятий.

В этом году в регионе планируют открыть четыре десятка образовательных учреждений и отремонтировать двадцать четыре таких объекта, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что строительная компания передаст в управление Москве детский сад на 200 мест в Румянцеве.

Строительная компания Lexion Development передаст в управление Москве детский сад на 200 мест в составе жилого комплекса «Румянцево-Парк». Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.