Москва заключила договоры с девелоперами о возведении семи школ и девяти детских садов

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Москомстройинвест с июля 2021 года заключил шесть договоров с девелоперами о строительстве семи школ и девяти детских садов, а также улично-дорожной сети. Об этом сообщила председатель ведомства Анастасия Пятова в четверг, 3 марта.

Она отметила, что семь общеобразовательных учреждений будут рассчитаны на 5925 учеников, а дошкольные организации — на 1915 воспитанников.

— Для государства, как и для города, важно чтобы жилье было обеспечено социальной инфраструктурой. Да и покупатель стал более избирательным: людям необходимо иметь рядом школу, детский сад, поликлинику. Потребности граждан всегда будут в приоритете у городских властей, — заявила руководитель Москомстройинвеста.

Так, на сегодняшний день градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы одобрила 16 договоров, по которым город получит от девелоперов 25 объектов социальной инфраструктуры на 10 005 мест.

При этом в первые шесть месяцев текущего года запланировано рассмотрение 36 договоров в отношении 81 объекта почти на 40 тысяч мест, говорится в сообщении.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичная строительная отрасль на 95 процентов не зависит от внешнего рынка. По его словам, строители преимущественно используют материалы отечественного производства.