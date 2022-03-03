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Украина запретила экспорт газа с территории страны

Евгений Белоусов

В мире
Украина запретила экспорт газа с территории страны
Фото: unsplash

Минэнерго Украины запретило экспорт газа с территории страны, в том числе из подземных газохранилищ. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.

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