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Украина запретила экспорт газа с территории страны
Минэнерго Украины запретило экспорт газа с территории страны, в том числе из подземных газохранилищ. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.
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