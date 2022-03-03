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Появилось жуткое видео из квартиры на юге Москвы, откуда выпал трехлетний ребенок

Виктория Сикерина

Происшествия
Появилось жуткое видео из квартиры на юге Москвы, откуда выпал трехлетний ребенок
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Прокуратура Москвы опубликовала жуткие кадры из квартиры на Каширском шоссе, из окна которой в четверг, 3 марта, выпал трехлетний малыш.

На видео заметно, что жилое помещение захламлено мусором: пустыми бутылками, пакетами, коробками и другими вещами. Также в квартире наблюдаются насекомые.

Видео: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

В ведомстве по столице уточнили, что семья воспитывает четверых детей, один из которых — ребенок с инвалидностью.

— Жилищно-бытовые условия организованы ненадлежащим образом, — заявили в пресс-службе прокуратуры.

По данному факту продолжается прокурорская проверка, говорится в сообщении.

3 марта малолетний ребенок выпал из окна квартиры на 11-м этаже на юге Москвы. По предварительным данным, трехлетний малыш остался дома без присмотра родителей и выпал из окна квартиры в многоэтажке на Каширском шоссе. На момент происшествия дома также находилась несовершеннолетняя сестра ребенка.

В результате мальчика доставили в медицинское учреждение.

31 января пятилетний ребенок упал с 18-го этажа многоквартирного дома на востоке столицы. От полученных травм малыш скончался на месте.

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