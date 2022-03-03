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Нарышкин призвал к ревизии международно-правовых режимов

Евгений Белоусов

Политика
Нарышкин призвал к ревизии международно-правовых режимов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

События на Украине — повод задуматься о ревизии международно-правовых режимов. Об этом в четверг, 3 марта, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, на постсоветском пространстве на протяжении 30 лет продолжается война. Но сейчас у России появился реальный шанс ее остановить.

— На наших глазах, разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории, — заявил Нарышкин.

Он уточнил, что основная цель нового этапа — отойти от системы однополярного мира, где действует право сильнейшего, то есть США, разрушать другие государства.

— Россия сегодня бросает этой системе открытый вызов — создает по-настоящему многополярный мир, которого еще никогда не было и от которого в перспективе выиграют все, — цитирует Нарышкина РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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