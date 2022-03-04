Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны Дома культуры железнодорожников и двух вокзалов на Комсомольской площади

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Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Специалисты Мосгорнаследия утвердили предмет охраны для Центрального дома культуры железнодорожников (ЦДКЖ), Ярославского и Казанского вокзалов на Комсомольской площади. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в пятницу, 4 марта.

Она отметила, что эксперты описали внешний вид зданий и определили представляющие архитектурную, культурную и историческую ценности элементы.

— Каждое из исторических зданий на Комсомольской площади имеет собственный стиль и уникальное оформление. При подготовке предмета охраны специалисты провели масштабные исследования фасадов и интерьеров, конструктивных особенностей и планировки. Теперь реставрировать эти памятники архитектуры можно только в соответствии с утвержденным предметом охраны и по согласованному Мосгорнаследием проекту, — заявила заммэра.

Сергунина добавила, что все три здания признаны объектами культурного наследия федерального значения. Все они стали яркими примерами архитектуры первой четверти прошлого века.

— У этих зданий есть свои архитектурные и исторические корни. Например, прообразом фасада Ярославского вокзала послужил павильон Русского Севера, возведенный по проекту художника Коровина для Нижегородской ярмарки 1896 года. А центральная часть Казанского вокзала выполнена по подобию дозорной башни Казанского кремля, или, как ее еще называют, башни Сююмбике, — уточнил глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

3 марта стало известно, что специалисты капитально отремонтируют доходный дом с гостиницей Якова Толстого на улице Арбат в центре Москвы в этом году.