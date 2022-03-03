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Reuters: США вводят санкции против Пескова и российских бизнесменов

Евгений Белоусов

Политика
Reuters: США вводят санкции против Пескова и российских бизнесменов
Фото: Unsplash

США вводят санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 19 российских бизнесменов. Об этом в четверг, 3 марта, сообщило агентство Reuters.

Также санкции были введены против еще 47 человек, связанных с бизнесменами. Уточняется, что в санкционные списки попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.

Во всех случаях, за исключением Пескова и Усманова, под санкции попали также ближайшие родственники фигурантов списка.

— Известно, что эти олигархи направляют, санкционируют, финансируют, существенно поддерживают или осуществляют злонамеренную деятельность в поддержку дестабилизирующей внешней политики России, — передает сообщение РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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