Появились подробности состояния ребенка, который выпал из квартиры на юге Москвы

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У трехлетнего ребенка, который выпал из окна квартиры на 11-м этаже на юге Москвы, была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, множественный перелом основания и свода черепа, разрыв обоих легких. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что на данный момент ему оказывается медицинская помощь в одной из столичных больниц.

— Трое несовершеннолетних детей 2006, 2013 и 2015 года рождения направлены в медицинское учреждение, — следует из сообщения.

Соблюдение их прав находится на контроле Нагатинской межрайонной прокуратуры, отметили в пресс-службе.

3 марта малолетний ребенок выпал из окна квартиры на 11-м этаже на юге Москвы. По предварительным данным, трехлетний малыш остался дома без присмотра родителей и выпал из окна квартиры в многоэтажке на Каширском шоссе. На момент происшествия дома также находилась несовершеннолетняя сестра ребенка.

Мальчика доставили в медицинское учреждение.

31 января пятилетний ребенок упал с 18-го этажа многоквартирного дома на востоке столицы. От полученных травм малыш скончался на месте.