Эксперт перечислил категории людей, которым необходим витамин D

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Некоторые категории людей нуждаются в постоянном употреблении витамина D. Об этом рассказал профессор Суви Виртанен из Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии.

Так, он считает, что данный витамин несет наибольшую пользу тем людям, которые проводят мало времени на свежем воздухе и сильно закрывают свою кожу одеждой.

— Также витамин D нужен смуглым людям, детям, молодежи, беременным женщинам и людям старше 75 лет. При этом рекомендации о дозировках могут различаться, — поделился эксперт в интервью Helsingin Sanomat.

Витамин нужно принимать в зимние месяцы. Ограничить его употребление можно в апреле.

— Оценить уровень этого витамина в организме можно по рациону. Так, если человек в возрасте от 18 до 74 лет не употребляет молочные и продукты с витамином D или не ест рыбу несколько раз в неделю, ему необходимо принимать 10 микрограммов витамина с октября по конец марта, — добавил Виртанен.

В конце февраля специалисты предупредили, что чрезмерное употребление витамина D может спровоцировать опасные заболевания.