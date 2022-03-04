Наталья Сергунина: 18–20 марта в Москве пройдет национальный чемпионат среди юных робототехников

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На национальном этапе чемпионата по робототехнике First Robotics Championship столичный регион будут представлять 22 команды из Москвы и 10 из Московской области. Об этом рассказала в пятницу, 4 марта, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что заключительная часть соревнований пройдет с 18 по 20 марта в «Экспоцентре».

Всего в финале чемпионата примут участие порядка 350 молодых коллективов из 42 регионов страны и из Казахстана.

— Нам приятно, что треть финалистов из столичного региона — это команды детских технопарков Москвы. Благодаря этим образовательным площадкам ребята могут найти свое призвание и получить полезные практические навыки, которые в дальнейшем помогут им развиваться как специалистам, — заявила заммэра.

В этом году организаторы конкурса выбрали тему грузовых перевозок. На отборочных этапах ребята презентовали инновационные разработки для этой сферы, а эксперты оценивали навыки участников.

Так, например, в финале в категории Discover свои умения покажут шесть команд из Москвы, а в категории Explore — семь, заключила она.

3 марта Наталья Сергунина сообщила, что выставка «Образование и карьера» с участием столичных детских технопарков состоится 5 и 6 марта. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и освоить новые навыки.