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Москалькова прокомментировала приостановку членства РФ в Совете Европы

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Москалькова прокомментировала приостановку членства РФ в Совете Европы
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что пожизненное заключение под стражу является адекватной мерой наказания за особо тяжкие преступления.

По ее словам, выход России из членства в Совете Европы не может привести к возвращению смертной казни.

— За 20 лет с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, — цитирует уполномоченного по правам человека РИА Новости.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка членства России в Совете Европы является «хорошей возможностью» для восстановления старых важных институтов в стране. В качестве примера Медведев привел смертную казнь, которая «активно применяется в США и Китае».

Совет Европы — организация, членство в которой помогало России решить множество внутренних проблем: в частности, улучшить условия содержания заключенных. Отстранение РФ от участия в организации может привести к проблемам с финансированием, которые Совет Европы будет вынужден решать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

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