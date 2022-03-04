СМИ: В России могут отменить маркировку товаров

Инспектор МЧС Северного округа Илья Базюк проверяет товар в магазине пиротехники. Пояснения по продукции дает продавец Светлана Высокая / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Правительство России рассмотрит возможность отмены маркировок на товарах. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, такую инициативу выдвинул первый вице-премьер Минпромторга Андрей Белоусов. Его предложение рассматривается как мера поддержки бизнеса в условиях санкций.

Уточняется, что финальное решение по данному вопросу еще не принято. Правительство будет рассматривать инициативу до 15 марта.

По данным СМИ, документ подразумевает, что для отдельных видов продукции маркировка перестанет быть обязательной. Так, например, обязательные этапы маркировки для молочной продукции предлагается перенести на год.

Разработчики документа также предлагают ввести запрет на привлечение к ответственности за нарушение норм при маркировании продуктов, передает РБК.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против нашей страны санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».