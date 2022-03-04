Пункты временного размещения создадут в Подмосковье на случай сильного паводка

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В Подмосковье намерены развернуть более 360 пунктов временного размещения на тот случай, если возникнет необходимость эвакуации во время весенних паводков. Они смогут принять до 135 тысяч человек. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

— На случай эвакуации населения с территорий, которые могут подвергнуться возможным подтоплениям, в муниципальных образованиях Московской области спланировано 366 стационарных пунктов временного размещения, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Подобные пункты появятся на базе объектов образования и культуры. В случае ухудшения обстановки в ГУ МЧС России по Московской области также могут привлечь аэромобильную группировку из двухсот человек и дополнительную технику.

Эксперты отмечают, что зима в Московской области выдалась снежной, поэтому половодье в весенний период может оказаться особо сильным и превысить норму.

До этого Сергей Полетыкин сообщил, что количество происшествий на водоемах Подмосковья снизилось минувшей зимой.